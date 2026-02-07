İSTANBUL 14°C / 8°C
Epstein belgeleri Fransa'yı karıştırdı! Eski bakan ve kızı hakkında soruşturma

Dünyayı sarsan Jeffrey Epstein'e ait belgelerde adı yüzlerce kez geçen eski Fransa Kültür Bakanı Jack Lang ve Epstein'in Virgin Adaları'ndaki şirketiyle bağlantısı ortaya çıkan kızı Caroline Lang hakkında, ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı para aklama suçlamasıyla ön soruşturma başlatıldı.

AA7 Şubat 2026 Cumartesi 12:06 - Güncelleme:
Ulusal basındaki haberlere göre, Epstein'le iletişimde olduğu ortaya çıkan Lang ve Caroline Lang hakkında dün ön soruşturma başlatıldı.

Fransa'daki Ulusal Mali Savcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu ön soruşturmanın "ağırlaştırılmış vergi kaçakçılığına dayalı para aklama" suçundan açıldığı belirtildi.

Savcılık, ön soruşturmanın Mediapart internet sitesinin Lang ve kızı Caroline Lang'le ilgili ortaya çıkardığı olaylar ve Epstein ile olası mali bağlarla ilgili olduğunu bildirdi.

- LANG'IN KIZI, YÖNETİCİ OLDUĞU SENDİKADAN İSTİFA ETMİŞTİ

Mediapart, Epstein'e ilişkin açıklanan yeni belgelere dayandırdığı haberde, Epstein'ın 2016'da "vergi cenneti" olarak da bilinen ABD'ye ait Virgin Adaları'nda kurduğu bir şirketin hisselerinin yarısının Lang'ın kızı Caroline Lang'a ait olduğunu ortaya koymuştu.

Epstein dosyasındaki belgelerde adı 900'den fazla kez geçen Caroline Lang, bu olayın ortaya çıkmasının ardından Bağımsız Yapımcılar Sendikasındaki (SPI) genel sekreterlik görevinden istifa etmişti.

- ESKİ BAKAN LANG'IN İSMİ, EPSTEİN BELGELERİNDE 600'DEN FAZLA KEZ GEÇİYOR

Eski Bakan Lang'ın adı, Epstein dosyası kapsamında yayımlanan belgelerde 600'den fazla kez yer alıyor.

Belgelere göre, Lang, Epstein'e Paris'te farklı kültürel geziler önerirken, Epstein ise eski Fransız Bakan'a Fas'a gitmesi için Nisan 2017'de uçağını ödünç veriyor.

Bir başka e-postada ise Lang'ın çocukların dini ve cinsellik eğitimi hakkında Epstein'e sorular sorduğu görülüyor.

Epstein'in Mart 2019'da ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon'a gönderdiği bir mesajda, Paris'teki Louvre Müzesi'nin önünde Lang ile yan yana çektirdikleri bir fotoğraf da yer alıyor.

