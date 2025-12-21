İSTANBUL 13°C / 9°C
Epstein belgelerinde şeffaflık krizi: Trump'ın da olduğu fotoğraflar kaldırıldı

ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna açtığı Jeffrey Epstein dosyalarının bir bölümü, erişime sunulduktan kısa süre sonra sessizce kaldırıldı. Ulaşılamayan belgeler arasında Donald Trump'a ait olduğu belirtilen fotoğraflar ve imzalı bir çekin de bulunduğu belirtildi.

21 Aralık 2025 Pazar 01:18
Epstein belgelerinde şeffaflık krizi: Trump'ın da olduğu fotoğraflar kaldırıldı
ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığının erişime açtığı ve dün itibarıyla indirilebilir durumdaki bazı dosyaların ulaşılamaz durumda olduğu belirtildi.

Haberlerde, "Epstein Kütüphanesi" adlı internet sitesinde, bugün itibarıyla bir düzineden fazla dosyaya erişilemediğine, bunlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı bazı fotoğrafların da bulunduğuna değinildi.

Erişime kapatılmış belgeler arasında Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolarlık büyük boy bir çekin fotoğrafının yer aldığı vurgulandı.

Kaldırılan dosyalar arasında ayrıca "çıplaklık içerenler dahil olmak üzere" çeşitli sanat eserlerinin de bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde, yayınlanmaması gereken dosyaları özel bir e-posta adresi kullanarak kuruma bildirmeleri konusunda insanları yönlendiriyor.

Söz konusu internet sayfasında, "ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önüne alındığında, mağdurlara, diğer özel kişilere ait kişisel bilgileri incelemek, gizlemek ve hassas materyalleri ifşa edilmekten korumak için tüm makul çabalar gösterilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığının, dosyaların neden artık erişilebilir olmadığına ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermediği kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ve Cumhuriyetçi üye Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.

