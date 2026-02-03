Epstein belgelerinden çıktı! Katar'daki darbeyi Türk üssü engelledi

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan pedofili milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan 3 milyon belge arasından yeni detaylara ulaşıldı.

Belgelere göre 2017 yılında Epstein'in Anas Alrasheed adlı kişiye mail attığı; Katar'daki askeri darbeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığından dolayı vazgeçildiği ortaya çıktı.

Yazışmalarda Epstein'in "Türklerin içeride olmasıyla birlikte, askeri seçenek artık geçerli değil. Bence MSB (Muhammed bin Selman-Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Yemen'i kazanmasının hiçbir yolu yok. Müzakere etmek için iyi bir zaman... MBZ (Muhammed bin Zayed-BAE Devlet Başkanı) çok fazla cephesi var" ifadesini kullandığı görüldü.