3 Şubat 2026 Salı
Dünya

Epstein belgelerinden çıktı! Katar'daki darbeyi Türk üssü engelledi

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ilişkin açıklanan yeni belgelere göre, Katar'daki darbeyi Türk üssünün engellediği ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi3 Şubat 2026 Salı 07:23
Epstein belgelerinden çıktı! Katar'daki darbeyi Türk üssü engelledi
ABONE OL

ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan pedofili milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan 3 milyon belge arasından yeni detaylara ulaşıldı.

Belgelere göre 2017 yılında Epstein'in Anas Alrasheed adlı kişiye mail attığı; Katar'daki askeri darbeden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki varlığından dolayı vazgeçildiği ortaya çıktı.

Yazışmalarda Epstein'in "Türklerin içeride olmasıyla birlikte, askeri seçenek artık geçerli değil. Bence MSB (Muhammed bin Selman-Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Yemen'i kazanmasının hiçbir yolu yok. Müzakere etmek için iyi bir zaman... MBZ (Muhammed bin Zayed-BAE Devlet Başkanı) çok fazla cephesi var" ifadesini kullandığı görüldü.

