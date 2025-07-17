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Dünya

Epstein davasında yeni kriz: FBI eski başkanının savcı kızı görevden alındı

Dünya liderleri ve milyarderlerin de isimlerinin geçtiği kirli Epstein olayı davasında yeni bir gelişme yaşandı. Epstein davasına bakan federal savcı, eski FBI Başkanı James Comey'in kızı Maurene Comey'in görevinden alındığı bildirildi.

AA17 Temmuz 2025 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Epstein davasında yeni kriz: FBI eski başkanının savcı kızı görevden alındı
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ABD'de, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına bakan federal savcı, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'in kızı Maurene Comey'in görevinden alındığı bildirildi.

CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Manhattan'da federal savcı olarak görev yapan Maurene Comey'in görevinden alınma nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.

Comey, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan milyarder Epstein'ın ve "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'a karşı açılan davalarda savcılık yapmıştı.

Eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Brennan ile eski FBI Başkanı James Comey'e "görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

  • Epstein
  • FBI Başkanı
  • Maurene Comey

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