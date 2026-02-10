İngiltere'de eski Prens Andrew'in cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili gün yüzüne çıkarılan yeni belgelerde yer almasının ardından Kraliyet ailesinin ikametgahı olan Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Kral, Andrew Mountbatten-Windsor'a yöneltilen iddialar konusunda polisle iş birliği yapmaya hazır" denildi.

İngiltere'de eski Prens Andrew'in cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili gün yüzüne çıkarılan yeni belgelerde yer alması kraliyet üzerindeki baskıyı artırdı. Kraliyet ailesinin ikametgahı olan Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kral 3. Charles, kardeşi Andrew'a Epstein belgeleri kapsamında yöneltilen cinsel istismar, suiistimal ve devlet bilgilerini sızdırma iddiaları konusunda polisle iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Kral, Mountbatten-Windsor'un davranışlarıyla ilgili gün yüzüne çıkan iddialardan duyduğu derin endişeyi hem sözleriyle hem de eşi görülmemiş eylemleriyle açıkça dile getirdi. Söz konusu özel iddialar Mountbatten-Windsor tarafından ele alınacaktır; ancak Thames Valley Polisi bize başvurursa, beklediğiniz gibi onları desteklemeye hazırız" ifadeleri kullanıldı. Buckingham Sarayı'nın açıklamasında, Kral 3. Charles ve Kraliçe Camilla'nın "düşüncelerinin ve desteğinin her türlü istismarın kurbanlarıyla birlikte olduğu ve olmaya devam ettiği" vurgulandı.

Thames Valley Polisi, anti-monarşi grubu Republic'in Andrew hakkında "kamu görevinde şüpheli davranış ve resmi sırları ihlal etmekle" suçlayarak yaptığı şikayeti soruşturmak için yeterli gerekçenin olup olmadığını değerlendiriyor.

KENSİNGTON SARAYI DA AÇIKLAMA YAPTI

Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate Middleton'ın Londra'daki ikametgahı olan Kensington Sarayı'ndan iddialara yönelik yapılan açıklamada, "Prens ve Prenses'in Epstein ile ilgili yayınlanan son belgelerin ardından derin endişe duyduğu belirtilirken, "Düşüncelerimiz hala kurbanlar üzerinde yoğunlaşmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

STARMER'IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ İSTİFA ETTİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Epstein belgelerinde devlete ait çok sayıda bilgiyi sızdırdığı iddialarıyla gündeme gelen Lord Peter Mandelson'ın ABD Büyükelçisi olarak atanmasındaki rolü nedeniyle dün görevinden istifa etti. McSweeney, Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi o dönemde kamuoyunca biliniyor olmasına rağmen, eski bakanın bu göreve getirilmesi için baskı yaptığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu. McSweeney, atama sürecindeki güvenlik incelemesini kendisinin yürütmediğini ancak başbakana bu atamayı önermenin "tüm sorumluluğunu" üstlenmek istediğini söyledi.

İNGİLTERE BAŞBAKANINA İSTİFA ÇAĞRISI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise Lord Peter Mandelson'ın ABD Büyükelçisi olarak atanması ve Epstein belgeleriyle yeniden gündeme gelen ilişkiler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Atamaya onay vermesi, süreci yeterince yönetemediği ve partiye zarar verdiği gerekçesiyle bazı İşçi Partili milletvekilleri Starmer'ı istifaya çağırdı. Muhalefet partileri de Starmer'ın süreci yönetme şeklini "yanış kararlar silsilesi" olarak nitelendirerek çağrılara destek verdi.

İngiltere Başbakanı Starmer, Mandelson'un Epstein ile ilişkisinin boyutu konusunda kendisini yanılttığını savundu. Starmer, istifa etmeyeceğini ve göreve devam edeceğini açıkladı.

ANDREW'İN GİZLİ BİLGİLERİ EPSTEİN'A İLETTİĞİNİ GÖRÜLMÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prensin Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, eski prens, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

UYGUNSUZ FOTOĞRAFLAR YAYINLANMIŞTI

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

ANDREW, YORK DÜKÜ UNVANINDAN FERAGAT ETMİŞTİ

Prens Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım. Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti.

Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanını da aldığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı.

Eski prens, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.

İŞÇİ PARTİSİ ÜYESİ MANDELSON'IN EPSTEİN İLE YAZIŞMALARI ÇIKMIŞTI

İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Lord Peter Mandelson'ın Epstein belgeleri ile yeni ifşa olan yazışmalarında devlete ait çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı.

MENDELSON, 2024'TE ABD BÜYÜKELÇİSİ GÖREVİNDEN ALINMIŞTI

Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı. İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra Pazar günü İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti. Mandelson, ayrıca devlete ait hassas bilgileri sızdırmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından emekliye ayrılacağını açıklamıştı. Başbakan Keir Starmer, Lordlar Kamarası Üyesi Mandelson'un "Lordluk" unvanının iptali için yasal hazırlık yapılması talimatı vermişti.

EPSTEİN DAVASI

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan onlarca kız çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019'da New York'ta federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra tutuklanmıştı. Epstein'in tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettiği açıklanmıştı. Fuhuş ağı oluşturarak kız çocuklarına tuzak kuran Epstein'in oyuncular, siyasetçiler gibi dünyaca ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti.