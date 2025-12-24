İSTANBUL 14°C / 10°C
Dünya

Epstein dosyalarında gecikme krizi: Yüzbinlerce yeni kayıt yolda

ABD federal yönetimi, Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin tüm belgelerin yayımlanmasının en az bir hafta daha sürebileceğini açıkladı. Henüz incelenmemiş yaklaşık 700 bin sayfalık belge, kamuoyundaki baskıyı daha da artırdı.

AA24 Aralık 2025 Çarşamba 20:10 - Güncelleme:
Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin belgeler, ABD kamuoyunda tartışmaların odağında kalmayı sürdürüyor.

Axios internet sitesine konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi, şu ana kadar yaklaşık 750 bin belgenin 200 kişilik bir ekip tarafından incelenerek kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.

Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin tamamının yayımlanma sürecinin bir hafta daha sürebileceğini belirten yetkili, yaklaşık 700 bin kaydın henüz incelenmediğine dikkati çekti.

Yetkili, bu belgelerin önemli bölümünün mükerrer kayıtlar olduğunu, dolayısıyla 700 bin belgenin tamamının yayımlanmayacağını ancak binlerce yeni kaydın daha açıklanmasının beklendiğini vurguladı.

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

