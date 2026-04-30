  Epstein dosyasında Afrika'ya uzanan gölge ağ: Yüz binlerce dolar ödeme yapılmış
Epstein dosyasında Afrika'ya uzanan gölge ağ: Yüz binlerce dolar ödeme yapılmış

ABD'de cinsel istismar ağı kurmakla suçlanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'ın, Afrika'daki siyasi ve iş dünyası elitleriyle kurduğu temaslar ve nüfuz girişimleri yeni belgelerle yeniden gündeme geldi. Senegal'de eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in oğlu Karim Wade hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sürecinde Epstein'ın devreye girdiği aktarılan haberde, Wade'e ABD'nin Palm Beach bölgesindeki malikanesi için yüz binlerce dolar ödeme yapıldığı belirtildi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
ABD merkezli Miami Herald gazetesinin haberine göre, Epstein, 2019'da Manhattan'daki bir hapishane hücresinde ölü bulunmadan önceki yıllarda Afrika'nın farklı bölgelerinde elit çevrelerle bağlantılar geliştirdi.

Senegal'de eski Cumhurbaşkanı Abdoulaye Wade'in oğlu Karim Wade hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması sırasında Epstein'ın devreye girdiği aktarılan haberde, Wade'e Palm Beach'teki malikanesini teklif ettiği ve hukuki masraflar için yüz binlerce dolar ödeme yaptığı belirtildi.

Epstein'ın ayrıca ABD Kongresi ve Dışişleri Bakanlığı nezdinde baskı oluşturmak amacıyla üst düzey bir hukuk firmasıyla çalıştığı aktarıldı.

Haberde, Epstein'ın 2010'da Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi ile temas kurmaya çalıştığı, ancak Kaddafi'nin iktidarının zayıflamasıyla birlikte rejim karşıtı grupların liderlerine yöneldiği ifade edildi. Ayrıca bu süreçte Libya'nın dondurulmuş varlıkları üzerinden finansal fırsatlar aradığı kaydedildi.

Epstein'ın 2018'de Palm Beach'te yaptığı bir görüşmede, Nijerya doğumlu iş insanı Jide Zeitlin'e Orta Afrika'daki maden yatırımlarıyla ilgili tavsiyelerde bulunduğu ve ABD yaptırımları bulunan bir şirketle yapılacak anlaşmanın nasıl yapılandırılabileceğine dair öneriler sunduğu belirtildi.

Dosyalarda, Epstein'ın yalnızca finansal ve siyasi nüfuz peşinde olmadığı, aynı zamanda kadın temin etmeye yönelik girişimlerde bulunduğuna ilişkin bulguların yer aldığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı'nın yeğeni olan eski model Nina Keita aracılığıyla tanıştırıldığı kadınlar üzerinden bağlantılar kurmaya çalıştığı, yazışmalarında "25 yaş altı" kadınları tercih ettiğini belirttiği aktarıldı.

Ayrıca Güney Afrika bağlantıları üzerinden kadınların seyahat masraflarını karşılamaya hazır olduğunu ifade ettiği, ancak belirli fiziksel özelliklere ilişkin ayrımcı ifadeler kullandığı kaydedildi.

Haberde, söz konusu bilgilerin ABD Adalet Bakanlığının 2025 yılında yürürlüğe giren Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında yayımladığı milyonlarca sayfalık belgelere dayandığı belirtildi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

