Epstein mağdurlarından Giuffre: Güçlü isimleri video kaydına alarak şantaj yaptı

Epstein tarafından kurulan pedofili ve fuhuş ağının mağdurlarından Giuffre ve gölge yazar Amy Wallace'ın kaleme aldığı "Nobody's Girl" kitabında çok sayıda ünlü isme ilişkin iddialar yer aldı.

Pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Epstein'in reşit olmayan genç kızlarla ilişki yaşayan güçlü isimleri video kaydına alarak şantaj yaptığını söyleyen Giuffre, Epstein'in büyük bir görüntü arşivi olduğunu kaydetti.

Kendisinin de bu şantaj videolarında yer almak zorunda bırakıldığını yazan Giuffre, babasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da çalıştığı 2000 yılında Trump ve eşi Melania Trump'la tanıştığını da aktardı.



"İÇİNDE BULUNDUĞUM TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLDİM"

Giuffre, Mar-a-Lago'da 17 yaşına girmesine aylar kala Epstein'in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'le tanıştığını yazdığı kitabında, "Keşke kötü bir şeyin beni takip ettiğini hissettiğimi söyleyebilseydim ama binaya girerken içinde bulunduğum tehlikenin farkında değildim." ifadelerini kullandı.

Maxwell'in burada kendisine, "Masaj yapmayı biliyor musun? Zengin bir adam kendisiyle seyahat edecek bir masaj terapisti arıyor." dediğini iddia eden Giuffre, masaj yapmayı bilmediğini söylemesine rağmen Maxwell'in kendisine, "Eminim çok iyisindir." dediğini öne sürdü.

Maxwell'in, söz konusu zengin kişiyi "İnsanlara yardım etmeyi seven birisi" şeklinde tanımladığı ve bu kişinin Giuffre'ye terapi eğitimi aldıracağını söylediği de kitapta yer aldı.

Aynı gün Epstein'in Mar-a-Lago yakınlarındaki malikanesine gittiğini kaydeden Giuffre, burada çıplak yatan Epstein'e, Maxwell'in talimatları doğrultusunda masaj yaptığını ifade etti.

Henüz 17 yaşına girmemiş Giuffre, burada Epstein'in kendisine "Doğum kontrol hapı kullanıyor musun?" diye sorduğunu, hem Epstein hem de Maxwell tarafından cinsel istismara uğradığını belirtti.

Giuffre, Epstein'den iş teklifi aldığını ancak bunun yanında kardeşinin bir fotoğrafıyla tehdit edildiğini de vurgulayarak, "Epstein endişelerimi hissetmiş olmalı ki masasının etrafından dolaşıp düşük kaliteli bir fotoğraf aldı ve bana uzattı. Fotoğraf uzaktan çekilmişti ama şüphesiz küçük kardeşimdi. Epstein bana, 'Kardeşinin hangi okula gittiğini biliyoruz. Bu evde olanları kimseye anlatmamalısın.' dedi." diye yazdı.

MAXWELL VE EPSTEİN'İN ÇOCUĞUNA TAŞIYICI ANNE OLMASI İSTENDİ

Tüm reşit olmayan kızların kendisine "G-Max" olarak hitap etmesini isteyen Maxwell'in İngiliz sosyetesi ve Kraliyet Ailesi'yle ilişkileri kuran kişi olduğunu kaydeden Giuffre, oyuncu George Clooney ile ilişki yaşadığını da iddia etti.

Maxwell ve Epstein'in çocuğunun taşıyıcısı olması da teklif edilen Giuffre, bunun için kendisine aylık 200 bin dolar verileceğini öne sürdü.

"1 Numaralı Milyarder" olarak bilinen bir çiftin evinde ilişkiye zorlandığını anlatan Giuffre, ardından da Epstein'in fonladığı bir psikoloji profesörüyle ilişkiye zorlandığını kaydetti.

Giuffre, birçok prestijli üniversiteden akademisyen, ABD'deki batı eyaletlerinden birinin valisi, tanınmış eski bir senatör ve Fransız menajer Jean-Luc Brunel gibi isimlerle de ilişkiye zorlandığını yazdı.

PRENS ANDREW'LE İLGİLİ İDDİALAR DA YER ALMIŞTI

Nisan ayında 41 yaşında kendi hayatına son veren Giuffre'nin kitabında İngiltere Kralı 3. Charles'ın kardeşi Prens Andrew'la ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmıştı.

Kitap yayımlanmadan bir gün önce ortaya çıkan detaylarda Giuffre'nin 3 kere Prens Andrew'la ilişkiye girdiği, bu dönemde 17 yaşında olduğu bilgisi yer almıştı.

Giuffre, kitabında, yaşının Prens Andrew tarafından 17 denilerek doğru tahmin edildiğini de belirtmişti.

İddiaların odağındaki Prens Andrew, önce resmi kraliyet görevlerinden çekildiğini duyurmuş ardından da York Dükü de dahil olmak üzere resmi unvanlarından feragat ettiğini açıklamıştı.

Prens Andrew'ün unvanlarını terk etmesinin ardından 2003'ten beri kaldığı malikaneye cüzzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllığına kullanım hakkını 1 milyon sterline alması gündeme gelmişti.

Kraliyete ait Royal Lodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Andrew'ün masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına tepkilerin gelmesinin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

Liberal Demokratlar'ın lideri Ed Davey'nin, "Royal Lodge'la ilgili ifşaatlar göz önüne alındığında vergi mükelleflerinin çıkarlarını korumak için Kraliyet Mülkleri'ni inceleme konusunda hem fikir misiniz? Mevcut Royal Lodge sakini de (Prens Andrew) dahil, herkesin ifadeye çağırılacağı bir soruşturma komisyonu oluşturulmasını destekliyor musunuz?" sorusuna, Başbakan Keir Starmer, "Kraliyet Mülkleri söz konusu olduğunda uygun bir inceleme yapılması önemlidir. Kesinlikle destekliyorum." yanıtını vermişti.

