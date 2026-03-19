İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3235
  • EURO
    50,8248
  • ALTIN
    6567.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Epstein oturumunda kaos: Demokratlar'dan Bakan Bondi'ye protesto
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein dosyalarına ilişkin kapalı oturumda mahkeme celbine uyma taahhüdü vermekten kaçındı. Demokrat üyeler yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından salonu terk ederek tepkilerini ortaya koydu. Bondi ise basın mensuplarına yalnızca 'Yasalara uyacağımı gayet açık bir şekilde belirttim' yanıtını verdi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 10:44
ABONE OL

ABD'de Jeffrey Epstein soruşturması siyasi arenada yeni bir krize yol açtı. Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Kongre'de ifade verip vermeyeceği konusundaki belirsizlik, Demokrat üyelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Capitol Hill'deki kapalı oturum, taraflar arasındaki gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi.

DEMOKRATLAR OTURUMU TERK ETTİ

Adalet Bakanı Bondi ve Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein dosyalarının, Adalet Bakanlığınca nasıl incelendiğine dair süreci açıklamak amacıyla Capitol Hill'de Komite üyeleri ile bir araya geldi.

Komitedeki Demokratlar, Bondi'ye 14 Nisan'da yapılması planlanan oturumda ifade vermek için mahkemeye çıkmayı planlayıp planlamadığını açıklaması için baskı yaptı.

Kapalı kapılar ardında yapılan oturum başladıktan yaklaşık bir saat sonra Demokratlar, Bondi'nin oturumuna katılacağına ilişkin taahhüt vermemesi üzerine oturumu terk etti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Robert Garcia, Bondi'nin "mahkeme celbine uyma taahhüdünde bulunmayı defalarca reddettiğini" söyledi.

BONDİ'DEN MAHKEME CELBİ SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Oturum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bondi, mahkeme celbine uyup uymayacağı yönündeki soruya, "Yasalara uyacağımı gayet açık bir şekilde belirttim." yanıtını verdi.

ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Adalet Bakanı Bondi'yi, Epstein ile ilgili soruşturma kapsamında Kongre'de ifade vermek üzere çağırmıştı.

Buna göre, Bondi'nin 14 Nisan'da Kongre'de, Epstein soruşturması ve soruşturma kapsamında yayımlanan dosyaların Bakanlık tarafından nasıl yönetildiğine ilişkin ifade vermesi istenmişti.

TRUMP'TAN CLİNTON'A UZANAN İSİM LİSTESİ

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

  • Jeffrey Epstein
  • Pam Bondi
  • ABD Temsilciler Meclisi
  • Epstein dosyaları
  • Demokratlar

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.