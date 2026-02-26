İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8886
  • EURO
    51,9225
  • ALTIN
    7293.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Epstein skandalında İngiltere detayı! 2019'a kadar kullanmışlar
Dünya

Epstein skandalında İngiltere detayı! 2019'a kadar kullanmışlar

ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'in kurduğu fuhuş ağı içinde yer alan kadınların, Epstein'in tutuklandığı 2019'a kadar İngiliz havalimanları üzerinden başka ülkelere gittiği ortaya çıktı.

AA26 Şubat 2026 Perşembe 16:45 - Güncelleme:
Epstein skandalında İngiltere detayı! 2019'a kadar kullanmışlar
ABONE OL

İngiliz The Times gazetesinin uçuş kayıtlarından elde ettiği bilgilere göre, Epstein ve kurduğu reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı içinde yer alan kadınlar, 2019'a kadar İngiliz havalimanlarını kullandı.

Epstein'in özel jetiyle 60'tan fazla İngiliz havalimanlarına indiği belirlenirken, pedofili iddialarıyla tutuklandığı 2019 yılına kadar kurduğu fuhuş ağı içindeki kadınların tarifeli uçaklarla İngiliz havalimanları üzerinden uçuşunu sağladığı bilgisi elde edildi.

Bu havalimanları arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Londra'nın batısındaki Northolt Üssü bulunurken; 6 farklı emniyet gücü bu verilerle ilgili inceleme yaptı.

Eski Başbakan Gordon Brown da 6 emniyet müdürlüğüne bu konuda sorular yöneltirken, özellikle Kral 3. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'un askeri üsler aracılığıyla Epstein bağlantılı kadınlarla buluşup buluşmadığını sordu.

RUS KADIN, TEMMUZ 2019'DA LONDRA-NEW YORK UÇUŞU YAPTI

Elde edilen verilere göre bir Rus kadın, Temmuz 2019'da Londra-New York arası uçuş yaptı. Söz konusu Rus kadın, 1 Temmuz'da Londra'dan New York'a gitti, 9 Temmuz'da ise geri döndü.

Rus kadın için Epstein'in asistanı Lesley Geoff tarafından iptal edilebilen bir otel rezervasyonunun yapıldığı ortaya çıktı.

Epstein'e ait özel jet ise Mayıs 2015'te indiği Northolt Hava Üssü'nden yakıt aldı. Bu uçuş dışında Epstein, Londra'ya çoğunlukla Luton Havalimanı'ndan girdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.