''Epstein'' skandalında İngiltere detayı: Gizli uçuş ağı ifşa edildi

BBC'nin incelediği uçuş kayıtları ve mahkeme belgelerinde, insan ticaretine maruz kaldığı öne sürülen üç İngiliz kadının Epstein'in İngiltere'ye giriş ve çıkış yaptığı uçuşlarda yer aldığı tespit edildi.

Epstein mağdurlarını temsil eden ABD'li avukatlar, İngiliz makamlarının Epstein'in İngiltere'deki faaliyetlerine ilişkin bugüne kadar tam kapsamlı soruşturma yürütmemesini "şaşırtıcı" olarak nitelendirdi.

BBC'nin haberinde, İngiltere'nin Epstein'in faaliyetlerinde "merkezi rol" oynadığı değerlendirmesine yer verildi. İngiliz bir mağdurun ifadesinin, Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in 2021'de ABD'de çocuk ticareti suçundan mahkum edilmesine katkı sağladığı, ancak söz konusu mağdurla İngiliz polisinin hiç temas kurmadığı belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında "Kate" olarak anılan mağdurun, 1999-2006 yıllarında Epstein tarafından finanse edilen ve İngiltere'yi kapsayan 10'dan fazla uçuşta yer aldığı kaydedildi. BBC, kadınların kimliğinin ifşa edilmemesi için ayrıntıları paylaşmadığını bildirdi.

Araştırmada, 1990'ların başından 2018'e kadar Epstein'le bağlantılı 87 uçuşun kayda geçtiği, bazı uçuşlarda yolcuların yalnızca "kadın" olarak belirtildiği ve bu uçuşların 15'inin Epstein'in 2008'deki cinsel suç mahkumiyetinden sonra gerçekleştiği bilgisine yer verildi. Bu durumun, dönemin göç ve denetim uygulamalarına ilişkin soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

BBC'ye konuşan hukukçular, Epstein'in 2019'da hayatını kaybetmiş olmasına rağmen, İngiltere merkezli kişilerin bu suçlara yardım edip etmediğinin hala araştırılabileceğini belirtti.

Londra Metropolitan Polisi ise soruşturmanın yeniden açılmasını gerektirecek yeni delil bulunmadığını, ABD'den yeni bilgi gelmesi halinde bunun değerlendirileceğini açıkladı.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'in kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

