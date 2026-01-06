Epstein soruşturması genişliyor: Milyonlarca belge inceleme aşamasında

Bakanlık, Adalet Bakanı Pam Bondi, Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche ve Savcı Jay Clayton tarafından imzalanan mektubu Federal Yargıç Paul Engelmayer'a iletti.

Mektupta, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında şu ana kadar yaklaşık 12 bin 285 belgenin yayımlandığı, söz konusu yasaya yanıt niteliği taşıyabilecek 2 milyondan fazla belgenin ise hala inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Toplamda 400'ü aşkın avukatın konuyla ilgili yürütülen çalışmalara katıldığı aktarılan mektupta, savcılık ofisleri ve Adalet Bakanlığı birimlerinden onlarca avukat ile 100'den fazla özel eğitimli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) analistinin de sürece dahil olduğu ifade edildi.

Mektupta, bakanlığın belgeleri "mümkün olduğunca çabuk" yayımlamaya kararlı olduğu ancak mağdurların mahremiyetinin korunmasının öncelik olmaya devam ettiği vurgulandı.

Epstein dosyalarına dev inceleme! 5,2 milyon sayfaya 400 avukat görevlendiriliyor

"EPSTEİN DOSYALARI ŞEFFAFLIK YASASI"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

