star.com.tr 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:58 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:58

ABD yargısı, taciz, tecavüz, insan kaçakçılığı gibi suçlardan hüküm giydikten sonra hapiste ölen Jeffrey Epstein davası, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

Suçlamaların merkezinde bu kez, Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank var.

New York eyaleti düzenleyicilerinden Salı günü yapılan açıklamada, Deutsche Bank'a fuhuş amaçlı çocuk kaçakçılığı yapan Epstein'ın hesap hareketlerindeki uyum hatalarının takip edilmediğini belirtildi. Açıklamada, bu ihmaller nedeniyle bankaya 150 milyon dolar ceza verildiği ifade edildi.

New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'na göre banka, Epstein'ın daha önceki cezai suistimalleri hakkında kamuoyundaki bilgilere rağmen, suçlunun adına yürütülen hesap faaliyetlerini düzgün bir şekilde izleyemedi.

Departmanın açıklamasında, bankanın Epstein'ı gözetimindeki başarısızlığı nedeniyle, 'Bay Epstein'ın geçmişi ışığında ek incelemeye yol açması gereken toplam milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdi.' ifadesi kullanıldı.

Mali düzenleyici organa göre, Epstein'ın takip edilmeyen 'periyodik şüpheli nakit çekimleri' yaklaşık dört yılda toplam 800 bin dolardan fazla...

Alman bankası toplamda, Epstein ile ilişkisi olan kişi ve diğer kuruluşlarla ilgili 40'ın üzerinde hesap tuttu. İşlemler, Epstein'ın genç kadınlara yönelik cinsel istismarıyla açıkça suçlanan kişilere yapılan ödemeleri de içeriyor.

Ödemelerin yapıldığı hesapların, Rus modeller, bazı kadınların okul harçları ödemeleri, otel ve kira giderleri, gibi hesaplara yapıldığı ifade edildi. Ayrıca Doğu Avrupalı soyadı taşıyan çok sayıda kadına ödeme yapıldığı belirtildi.

Deutsche Bank'tan yapılan açıklamada, şirketin 2013'te Epstein'ın hesapları konusunda hata yaptığı ve bu süreçteki denetim zayıflıkları kabul edildi.

Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve cinsel amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein, cezaevinde intihar ederek ölmüştü.

Epstein'in bağlantıları ile ilgili İsrail gizli istihbarat servisi Mossad'dan, devlet başkanlarına kadar uzanan çeşitli iddialar dolaşırken, ABD'de bir mahkeme, son olarak İngiltere Prensi Andrew'in de bağlantısının soruşturulmasını istedi.

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