Epstein'in, bazı materyalleri ABD genelindeki gizli depolarda sakladığı belirlendi

İngiliz "The Telegraph" gazetesinin haberine göre, gazetenin ulaştığı belgelerde, Epstein'in Florida'daki evinden ekipmanların çıkarılması için özel dedektiflere ödeme yaptığı belirtildi. Epstein'in, bunu soruşturmacıların söz konusu materyalleri bulmasını engellemek amacıyla yapmış olabileceği değerlendiriliyor.

Gazetenin ulaştığı belgelere göre, Epstein, ABD genelinde 6 depo kiraladı ve Karayipler'deki özel adası Little Saint James'te bulunan bilgisayarlar dahil bazı eşyalarını bu alanlarda sakladı. Gazetenin elde ettiği kredi kartı kayıtlarına göre de Epstein'in en az bir depoyu 2003'ten itibaren kiraladı ve depoların ödemeleri ölüm yılı olan 2019'a kadar sürdü.

The Telegraph'ın incelediği arama emirleri, ABD makamlarının bu depolara baskın düzenlemediğini ortaya koydu ve bu nedenle depolarda Epstein ve bağlantılı kişilerle ilgili daha önce görülmemiş kanıtların bulunabileceği ihtimali gündeme geldi.

BİLGİSAYARLARIN BAŞKA BİR DEPOYA TAŞINMASI İÇİN ÖZEL DEDEKTİFLERE TALİMAT VERDİ

Gazetenin ulaştığı e-postalar ve finans kayıtları, söz konusu depolarda hassas içerikli materyaller bulunmuş olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Epstein'in ölümünden önce ABD ve Fransa'da beş büyük mülke sahip olmasına ve bu mülklerde geniş depolama alanları bulunmasına rağmen neden harici depo kiraladığına dair netlik bulunmuyor.

Belgelerde, Epstein'in 2000'li yılların ortasında evine yapılacak bir polis baskını konusunda uyarıldığı izlenimini veren bilgiler sonrası bilgisayarların başka bir depoya taşınması için özel dedektiflere talimat verdiği görüldü. Özel dedektifler bu işlemler için on binlerce dolar ödeme aldı ve ayrıca New York'ta gizli depo açmaları için görevlendirildi.

Ayrıca, Epstein'in çalışanlarının, Virjin Adaları'ndaki özel adasından bilgisayar ve CD'lerin gizli depolara taşınmasını da görüştüğü, bu materyallerin ABD hükümetinin yayımladığı e-posta kayıtlarından daha eski tarihlere ait olabileceği de ortaya kondu.

Gazete, Florida'daki eski özel dedektiflerle iletişime geçti ancak bu kişiler çalışmalarının gizli olduğunu belirterek yorum yapmayı reddetti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da söz konusu depolara baskın düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin sorulara yanıt vermedi.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.