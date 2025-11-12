İSTANBUL 17°C / 11°C
12 Kasım 2025 Çarşamba
  • Epstein'ın e-postaları ortaya çıktı! Trump hakkında dikkat çeken detay
Dünya

Epstein'ın e-postaları ortaya çıktı! Trump hakkında dikkat çeken detay

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'ın ortaya çıkan e-postalarında, ABD Başkanı Donald Trump hakkında, mağdurlardan birisiyle 'saatlerce vakit geçirdiği' iddiası yer aldı.

12 Kasım 2025 Çarşamba 20:14
Epstein'ın e-postaları ortaya çıktı! Trump hakkında dikkat çeken detay
The New York Times'ın haberine göre, ABD'de Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nin Demokrat üyeleri, Epstein'ın, kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ve yazar Michael Wolff'a gönderdiği e-postaları yayımladı.

Epstein'ın 2011'de Maxwell'e gönderdiği bir e-postada, Trump'ın, kendisinin evinde adı gizlenen mağdurlardan birisiyle "saatlerce vakit geçirdiği" iddiası yer aldı.

Milyarder Epstein'ın, Wolff'a gönderdiği 2019 tarihli başka bir e-postada ise Trump hakkında, "Tabii ki kızlardan haberi vardı çünkü Ghislaine'den durmasını istemişti." ifadelerini kullandığı görüldü.

Söz konusu e-postaların Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ne adı verilmeyen bir kişi tarafından ulaştırıldığı ve Epstein mağdurlarının isimlerinin gizlendiği kaydedildi.

Öte yandan Komitedeki Cumhuriyetçi üyeler ise Demokratları, Demokrat yetkililerinin adının geçtiği belgeleri "kasıtlı olarak" saklamakla suçladı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söylenemediğini" iddia etmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bunlardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

