İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4279
  • EURO
    9,0147
  • ALTIN
    443.619
  • BIST100
    1540.21
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Er-Rucub: ABD ve İsrail Hamas'la ittifakı kabul etmiyor
Dünya

Er-Rucub: ABD ve İsrail Hamas'la ittifakı kabul etmiyor

Filistin Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril er-Rucub, ABD ve İsrail'in Fetih'in Hamas ile ittifakını kabul etmediğini ifade etti.

AA26 Ocak 2021 Salı 07:33 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 07:33
ABONE OL

Filistin resmi televizyonuna konuşan Rucub, "Biz herkese açık bir hareketiz, projemiz ulusaldır ve kimseyi veto etmeyiz. Hamas Hareketi de ulusal projenin ortağıdır. Bizler, işgale karşı ulusal bir cephe oluşturma taraftarıyız. Ancak ABD ve İsrail Hamas'la ittifakı kabul etmiyor." dedi.

Rucub, Fetih Hareketinin yasama seçimlerine tek listeyle gireceğini hatırlatarak saygın, onurlu ve hırslı bir Fetih destekçisinin hareketin ortak kararına karşı olacağını zannetmediğini belirtti.

Filistin yönetiminin tüm Filistinlileri bir araya getiren Ulusal Konsey oluşturma çabası içinde olduğuna işaret eden Rucub, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih Hareketinin Merkez Komitesine Gazze'nin sorunlarının çözümü için bir vizyon sunduğunu, şubat başında Kahire'de yapılacak diyalog görüşmeleri öncesinde bunun uygulanmasını arzuladığını vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs 2021'de milletvekili ve 31 Temmuz 2021'de de başkanlık seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi 15 Aralık'ta imzalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.