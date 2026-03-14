Dünya

Erakçi'den Rus petrolü çıkışı: Trump, baskı yapıyordu şimdi yalvarıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin Rus petrolüne yönelik tutumuna tepki gösterdi. Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce Rus petrolü alınmaması için baskı yaptığını, İran'la yaşanan çatışmanın ardından ise ülkeleri petrol almaya çağırdığını söyledi.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 01:05 - Güncelleme:
Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD'nin Rus petrolüne yönelik tavrını değerlendirdi.

ABD'nin Rus petrolünün alınmaması için ülkelere baskı uyguladığını hatırlatan Erakçi, "ABD, aylarca, Rusya'dan petrol ithalatını durdurması için Hindistan'a baskı ve zorbalık yaptı. Ancak İran'la iki haftalık savaşın ardından Beyaz Saray şimdi de Hindistan dahil tüm dünyaya Rus ham petrolünü satın alması için yalvarıyor." ifadelerini kullandı.

Erakçi, Avrupa ülkelerinin ABD'ye desteğine de değinerek, "Avrupa, İran'a karşı yürütülen yasa dışı savaşı destekleyerek Rusya'ya karşı ABD'nin desteğini kazanacağını düşünüyordu." dedi.

İran Dışişleri Bakanı bunu "Gerçekten acınası" bir durum şeklinde yorumladı.

  • abbas arakçi
  • İran Rusya
  • rus petrolü

