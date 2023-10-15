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Dünya

Erbil Başkonsolosu Yakut: PKK'nın varlığı, Irak ve IKBY için tehdit

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut, terör örgütü PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirterek, terör örgütünün varlığının Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) istikrarı için tehdit oluşturduğunu söyledi.

AA15 Ekim 2023 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Erbil Başkonsolosu Yakut: PKK'nın varlığı, Irak ve IKBY için tehdit
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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Yakut, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katılımıyla Erbil'de "Uyuşturucuyla Mücadele" konulu konferans düzenlendi.

Burada konuşan Yakut, PKK terör örgütünün uyuşturucu kaçakçılığına doğrudan dahil olduğunu ifade ederek, Türkiye'de narkotik terör suçlarında tutuklanan kişilerin önemli bir kısmının PKK bağlantılı olduğunu kaydetti.

"PKK terör örgütünün varlığı, Irak'ın ve IKBY'nin istikrarına tehdit oluşturuyor." diyen Yakut, bu bağlamda, Türkiye ile Irak ve IKBY arasında, PKK ve PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin sekteye uğratılması yönünde işbirliği alanları olduğunu dile getirdi.

IKBY Başbakanı Barzani de konuşmasında, "Bazı silahlı gruplar, (Bağdat ile Erbil arasındaki) tartışmalı bölgelerde uyuşturucu ticareti yapıyor." ifadelerini kullandı.

Barzani, bölgede uyuşturucu kullanımının arttığına dikkati çekerek, komşu ülkelerle bu tehlikeye karşı ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

  • ırak
  • Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut

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