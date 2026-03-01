İSTANBUL 9°C / 4°C
  • Erbil Uluslararası Havalimanı'nda patlama! İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
Dünya

Erbil Uluslararası Havalimanı'nda patlama! İHA saldırısı sonrası yangın çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Erbil Havalimanı'nda hava savunma sistemleri yoğun şekilde önleme faaliyeti yaparken, alandaki patlamaların ardından yangın çıktı.

AA1 Mart 2026 Pazar 22:39 - Güncelleme:
Erbil Uluslararası Havalimanı'nda patlama! İHA saldırısı sonrası yangın çıktı
ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na isabet eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle patlama meydana geldi.

Saldırının ardından alanda peş peşe patlamalar gerçekleşirken daha sonra yangın çıktı.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı.

Havalimanı yanındaki karayoluna da bir İHA isabet etti.

Bölgeden yola çıkan ambulans sirenler eşliğinde şehir merkezine gitti.

Saldırıda oluşan hasara ya da ölü ve yaralı durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • ırak
  • erbil
  • iha saldırısı

