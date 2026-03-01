ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı'na isabet eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle patlama meydana geldi.

Saldırının ardından alanda peş peşe patlamalar gerçekleşirken daha sonra yangın çıktı.

Yeni dalga bir İHA saldırısının gerçekleşmesi üzerine hava savunma sistemleri yoğun bir şekilde önleme faaliyeti yaptı.

Havalimanı yanındaki karayoluna da bir İHA isabet etti.

Bölgeden yola çıkan ambulans sirenler eşliğinde şehir merkezine gitti.

Saldırıda oluşan hasara ya da ölü ve yaralı durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.