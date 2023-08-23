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Dünya

Erbil ve Bağdat yönetimi ortak birliklerin görev zamanı hakkında anlaşamadı

Erbil ile Bağdat arasında kurulacak ortay tugayların göreve başlama tarihi konusunda uzlaşma sağlanamadığı belirtildi.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Erbil ve Bağdat yönetimi ortak birliklerin görev zamanı hakkında anlaşamadı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığından bir heyet ortak tugaylar konusunu görüşmek üzere Bağdat'ı ziyaret etti.

Erbil merkezli Rudaw TV'de yer alan habere göre, Peşmerge Bakanlığı ve Irak Savunma Bakanlığı yetkilileri ortak tugayların göreve başlama tarihi konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Irak Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Milletvekili Mervan Kereni de AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tugayların Irak Savunma Bakanlığından emir alacağını belirterek, "Irak Savunma Bakanı bize ne zaman bütçe yasası yürürlüğe girerse, o zaman bu tugaylar için gerekli şeylerin yapılacağını söyledi. Bu nedenle bu tugayların yakın zamanda kurulması ve görevine başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

Ortak tugayların, Erbil ve Bağdat arasında yer alan ve güvenlik boşluğu olduğu belirtilen bölgelerde terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmesi için kurulacağı belirtiliyor.

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