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Dünya

Erbil'de ABD üssüne füzeli saldırı!

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 22:36 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:21
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Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) terörle mücadele biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, kente üç füze atıldı.

İkisi, ABD askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, biri ise alanın dışına isabet etti.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, havaalanının dışına düşen füze bir işyerinin camlarının kırılmasına ve bir evin bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Havaalanı tüm uçuşlara kapatılırken, çevrede savaş uçaklarının sesleri duyulmaya başlandı.

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