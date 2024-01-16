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Dünya

Erbil'e balistik füze saldırısı! Barzani ''durdurmaya çalışıyoruz'' dedi

IKBY Başbakanı Barzani, Erbil'i hedef alan füze saldırılarını durdurmak için çalışacaklarını söyledi.

AA16 Ocak 2024 Salı 05:21 - Güncelleme:
Erbil'e balistik füze saldırısı! Barzani ''durdurmaya çalışıyoruz'' dedi
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil'de birçok noktada gerçekleşen ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üstlendiği balistik füze saldırılarını en şiddetli şekilde kınayarak, "bu acımasız saldırıları durdurmak için" çalışacaklarını belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, X sosyal medya hesabından dün saat 23.30'da Erbil'de gerçekleşen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Barzani, Erbil'in bir kez daha İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından saldırıya uğradığını, bu "gerekçesiz" saldırıda birçok sivilin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını belirtti.

IKBY halkına yönelik yapılan bu "korkakça" saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını belirten Barzani, Irak merkezi hükümetini Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin apaçık ihlaline" karşı ilkeli bir pozisyon alma çağrısında bulundu.

Barzani, uluslararası toplumdaki ortaklara tekrar eden bu saldırılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, masum halkımıza karşı bu acımasız saldırıları durdurmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımızla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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