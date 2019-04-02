Erdoğan liderliğine teşekkür

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif kukla lider Juan Guaido ve ABD’nin devirmeye çalıştığı Maduro iktidarının Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, krizin ilk gününden itibaren Veneuela’ya desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Arreaza, “Venezuela’nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi. Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum” dedi. Başkent Ankara’da düzenlenen ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ikili, Venezuela ile Türkiye’nin dostluğuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI

Çavuşoğlu kukla lider Guiado’nun kendisini ‘temelsiz şekilde tek taraflı devlet başkanı ilan ettiğine’ dikkat çekerek, “Türkiye olarak seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini Venezuela meşru hükümeti olarak tanımaktayız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Maduro’yu açıklayan ilk liderler arasında olmuştur” dedi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımı reddettiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Dünya bu tek taraflı kararlar karşısında çok rahatsız. ABD’nin dolarla ticareti engellemeye çalışması uluslararası hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı. Arreaza ise Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu belirterek, “Başkan Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur” dedi.

ABD’NİN GÖZÜ PETROLDE

Dünya jeopolitiğinin odak noktasında Venezuela’nın olduğu konusunda mevkidaşı Çavuşoğlu ile hemfikir olduklarını kaydeden Arreaza, “Şu anda ülkemizde yaşanan şey, yasal olmayan yollarla ülke yönetimini ele geçirerek, ülkenin sahip olduğu zengin kaynakları bir şekilde elde etme hırsına bağlıdır” ifadelerini kullandı.