Erdoğan liderliğine teşekkür
ABD’nin darbe planıyla Venezuela’da devirmeye çalıştığı Maduro iktidarının Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Ankara’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, “Zor dönemlerimizde Türkiye, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi” ifadeleriyle teşekkürlerini sundu.
Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif kukla lider Juan Guaido ve ABD’nin devirmeye çalıştığı Maduro iktidarının Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, krizin ilk gününden itibaren Veneuela’ya desteğini esirgemeyen Türkiye’ye teşekkür ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Arreaza, “Venezuela’nın zor dönemlerinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bize dostluk örneği gösterdi. Kardeş Türk halkına en iyi dileklerimizi iletiyorum” dedi. Başkent Ankara’da düzenlenen ikili görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen ikili, Venezuela ile Türkiye’nin dostluğuna vurgu yaptı.
TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI
Çavuşoğlu kukla lider Guiado’nun kendisini ‘temelsiz şekilde tek taraflı devlet başkanı ilan ettiğine’ dikkat çekerek, “Türkiye olarak seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini Venezuela meşru hükümeti olarak tanımaktayız. Bu bağlamda Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Maduro’yu açıklayan ilk liderler arasında olmuştur” dedi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik tek taraflı yaptırımı reddettiklerini aktaran Çavuşoğlu, “Dünya bu tek taraflı kararlar karşısında çok rahatsız. ABD’nin dolarla ticareti engellemeye çalışması uluslararası hukuka aykırıdır” ifadelerini kullandı. Arreaza ise Venezuela ile Türkiye ilişkilerini tarihi bir dönemde olduğunu belirterek, “Başkan Erdoğan her zaman yanımızda olan en önemli dünya liderlerinden biri olmuştur” dedi.
ABD’NİN GÖZÜ PETROLDE
Dünya jeopolitiğinin odak noktasında Venezuela’nın olduğu konusunda mevkidaşı Çavuşoğlu ile hemfikir olduklarını kaydeden Arreaza, “Şu anda ülkemizde yaşanan şey, yasal olmayan yollarla ülke yönetimini ele geçirerek, ülkenin sahip olduğu zengin kaynakları bir şekilde elde etme hırsına bağlıdır” ifadelerini kullandı.
Maduro’dan elektrik kriziyle mücadele planı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ülkedeki elektrik sorununun düzeltilmesi için 30 günlük bir yönetim planını uygulamaya koyduklarını duyurdu. Maduro, plana ilişkin bir detay vermezken, cuma günü yaşanan 3’üncü kesintinin Guri Hidroelektrik Santraline yönelik gerçekleştirilen yeni bir saldırıdan kaynaklandığını ve sisteme bir sızma olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Venezuela lideri, kesintiler için ABD kaynaklı virüs ve manyetik saldırılara işaret etti.
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