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Dünya

''Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti''

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın' çağrısının Kıbrıs Türk halkını mutlu ettiğini bildirdi.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 01:00 - Güncelleme:
''Erdoğan'ın, BM'de KKTC'yi tanıma çağrısı Kıbrıs Türk halkını mutlu etti''
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda geçen yıl yaptığı çağrıyı bu yıl da yinelediğini hatırlatan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs konusunda iki egemen eşit devlet esasına dayanan yeni vizyonun kararlılıkla ilerlediğini uluslararası toplum önünde bir kez daha vurguladığını belirtti.

Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya ve Ada'daki BM Barış Gücü'nü de artık tarafsız davranmaya davet etmesi Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla mutlu etmiştir. KKTC'nin tanınma hedefinin, Türkiye Yüzyılı yolunda ilerleyeceğine inancım tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC vizyonu ve misyonumuz geleceği doğru ve sağlıklı şekillendirecektir."

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