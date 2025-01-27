Erez Sınır Kapısı'ndan geçen ''ilk yardım'' Gazze'nin kuzeyine girdi

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yakıt temini için Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden kurulan "kara köprüsünün" devamı olarak gönderilen insani yardımların, Ürdün'den geçerek kuzeydeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan Gazze'nin kuzeyine ulaştığı ifade edildi.

Bu kapsamda Katar Kalkınma Fonu, Katar Yardım Kuruluşu ve Katar Kızılayı tarafından kardeş Filistin halkına destek için 2 bin 600 ton yardım gönderildiği kaydedildi.



İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli, bu sabah itibarıyla Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinden kuzeyine dönmeye başladı.



Katar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk 10 günü içerisinde Gazze Şeridi'ne günlük 1 milyon 250 bin litre olmak üzere toplamda 12 milyon 500 bin litre yakıt sağlamak için kara köprüsü kurmuştu.

