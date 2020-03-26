AA 26 Mart 2020 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:58

Eritre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının 4’e çıktığı ve salgının önlenmesi için yolcu uçuşlarına 2 hafta boyunca ara verildiği belirtildi.



- KENYA’DA İKİNCİ EL KIYAFET İTHALATI DURDURULDU



Kenya’da virüse karşı alınan önlemlere yenisi eklendi. Ülkede ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu.



Avrupa, Çin ve ABD’den getirilen ve ucuz olduğu için halk tarafından tercih edilen giysiler artık yerel pazara sokulamayacak.



- SOMALİ’DE VAKA SAYISI 2’YE ÇIKTI



Öte yandan, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe edilen Somali’de vaka sayısı 2’ye yükseldi.



Somali Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen bir yolcuda virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.