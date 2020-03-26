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Dünya

Eritre koronavirüs nedeniyle tüm yolcu uçuşları durdurdu

Afrika Boynuzu ülkelerinden Eritre, ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artışı nedeniyle tüm yolcu uçuşlarını durdurdu.

AA26 Mart 2020 Perşembe 13:58 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:58
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Eritre Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının 4’e çıktığı ve salgının önlenmesi için yolcu uçuşlarına 2 hafta boyunca ara verildiği belirtildi.

- KENYA’DA İKİNCİ EL KIYAFET İTHALATI DURDURULDU

Kenya’da virüse karşı alınan önlemlere yenisi eklendi. Ülkede ikinci el kıyafet ithalatı durduruldu.

Avrupa, Çin ve ABD’den getirilen ve ucuz olduğu için halk tarafından tercih edilen giysiler artık yerel pazara sokulamayacak.

- SOMALİ’DE VAKA SAYISI 2’YE ÇIKTI

Öte yandan, sağlık hizmetlerinin yetersiz olması nedeniyle virüsün yayılmasından büyük endişe edilen Somali’de vaka sayısı 2’ye yükseldi.

Somali Sağlık Bakanlığı, yurt dışından gelen bir yolcuda virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çatıda oturan bir vatandaş yorgun mermi ile yaralandı

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