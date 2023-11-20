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Dünya

Erivan ve Brüksel'den anlaşma

Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında, Ermenistan sınır hattında görev yapan AB sivil misyonunun statüsüne dair anlaşma imzalandı.

IHA20 Kasım 2023 Pazartesi 14:47 - Güncelleme:
Erivan ve Brüksel'den anlaşma
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Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan ile Avrupa Birliği'nin Ermenistan Delegasyonu Başkanı Vasilis Maragos, Erivan'da bir araya geldi. Görüşmede, Ermenistan - Azerbaycan sınır hattında görev yapan AB sivil misyonunun statüsüne dair anlaşma imzaladı. Maragos konuya ilişkin açıklamasında, Azerbaycan ile yaşanan savaşın ardından Ermenistan'da gözlemlerde bulunan heyetin varlığının hukuki bir statüye kavuşması için bu anlaşmanın imzalandığını ifade ederek "Öncelikle şubat ayından itibaren bu misyonu kabul eden Ermeni yetkililere teşekkür etmek istiyorum. Bu misyon zaten istikrar ve güvenlik açısından Ermenistan'a çok şey kattı. Bugün imzaladığımız statü anlaşması, misyonun ülkede bulunmasına ilişkin çeşitli hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi konusunda daha fazla hukuki kesinlik getirilmesine yardımcı olacak" dedi.

Ayrıca Ermenistan tarafında görev yapan misyonun görev alanının genişlemesi için de Erivan ile anlaştıklarını vurgulayan Maragos, "İstikrarı teşvik etmek, sınırın Ermeni tarafını izlemek ve neler yapıldığını görmek için ilerlemeye ve misyonun ülkedeki varlığını daha da güçlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"HEYETE KATILMAK İÇİN BAŞKA ÜLKELERİN İLGİSİ VAR"

Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan ise AB sivil misyon heyetinin genişlemesi için başka ülkelerin de katılım talebinde bulunduğuna işaret ederek, "Üçüncü taraftan da Kanada'nın heyete katılımı var. Heyete katılım ile ilgili diğer ülkelerden de talep var" dedi. Misyon heyeti faaliyetlerinin yapılan anlaşma ile yasal zemine oturtulduğuna da işaret eden Hovhannisyan, "Anlaşma misyon faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmalı. Sağlık hizmetlerinde teknik konulara kadar misyon görevlileri için koşullar oluşturulacak" şeklinde konuştu.

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