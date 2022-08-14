Erivan'da havai fişek satan mağazadaki patlamada 1 kişi öldü

Ermeni haber sitesi news.am'ın haberinde, Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayda enkaz altında kalanlar olduğu aktarıldı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alışveriş merkezinin, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.