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Dünya

Erivan'da Türk bayrağı provokasyonu! Skandala Paşinyan'dan tepki

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayraklarının yakılmasını kınadı. Paşinyan'ın basın sözcüsü bu durumu provokatif ve kışkırtıcı bir eylem olarak değerlendirdi.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Erivan'da Türk bayrağı provokasyonu! Skandala Paşinyan'dan tepki
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın basın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, basına yaptığı açıklamada, "Başbakan Paşinyan, bu durumu sorumsuz ve kabul edilemez bir eylem bularak kınıyor. Uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu devletlerin bayraklarının yakılması, devlet başkanı tarafından farklı değerlendirilemez. Bu, provokatif ve kışkırtıcı bir eylem olmuştur." ifadelerini kullandı.

Dün, Erivan'da 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş düzenlenmişti. Taşnaksutyun Partisi'nin düzenlendiği yürüyüşte Türk ve Azerbaycan bayrakları yakılmıştı.

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