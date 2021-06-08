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Dünya

Ermenistan askerleri suçüstü yakalandı

Azerbaycan topraklarına geçerek mayın döşemeyi amaçlayan Ermenistan askeri yakalandı.

AA08 Haziran 2021 Salı 14:48 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:50
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Laçın istikametinde Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait keşif ve sabotaj grubunun kötü hava koşullarını fırsat bilerek sınırı geçtiği bildirildi.

Bölgede görev yapan Azerbaycan askerlerinin, Ermeni gruptan Artur Kartanyan isimli askeri yakaladığı, grubun diğer üyelerinin ise geri çekildiği belirtildi.

Ön araştırmalara göre, keşif ve sabotaj grubunun görevinin Azerbaycan topraklarını mayınlamak olduğunun belirlendiği kaydedildi.

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