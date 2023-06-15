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Dünya

Ermeni askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açmıştı... O anlar ortaya çıktı

Ermenistan askerlerinin Laçın'da sınır kontrol noktasına Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

IHA15 Haziran 2023 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
Ermeni askerleri, Azerbaycan askerlerine ateş açmıştı... O anlar ortaya çıktı
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Ermenistan askerlerinin, Laçın'da kurduğu sınır kontrol noktasında Azerbaycan askerlerine ateş açtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Ermenistan askerlerinin, sınır noktasına Rus barış gücü askerlerinin eşliğinde Azerbaycan bayrağı diken Azerbaycan askerlerine ateş açtığı görüldü. Saldırı sonrası kontrol noktasındaki geçişler askıya alınırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

2 ERMENİ KESKİN NİŞANCI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Laçın'daki devlet sınır kontrol noktası yönünde Devlet Sınır Hizmeti personeline ateş açarak bir askeri yaralayan Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı iki keskin nişancısının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Öte yandan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 08.45'te Laçın'daki Hekeri Nehri üzerinde bulunan sınır kontrol noktasına ateş açtığını ve olayda 1 askerin yaralandığı açıklamıştı.

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