Ermeni askerleri yine ateşle oynuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin akşam saatlerinde Azerbaycan-Ermenistan sınırında ve Karabağ'da bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine farklı kalibreli silahlarla birçok kez ateş açtığı kaydedildi. Açıklamada, Hocavend bölgesi istikametinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine de Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplar tarafından ateş açıldığı belirtildi. Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri alarak müdahalede bulunduğu aktarıldı.