Gürcü bir blog yazarının sorularını cevaplayan Ermeni General Levon Minasyan, Hocalı'da işlediği katliamlarla ilgili itiraflarda bulundu.



ERMENİ GENERAL KATLİAMI İTİRAF ETTİ

Gürcü blog yazarının "Hocalı'ya gittiniz mi?" sorusuna cevap veren Ermeni generalden kan donduran bir itiraf geldi.

Kan donduran açıklamalarda bulunan Ermeni general, "Hocalı benim işim. Sayısız Azerbaycan Türkü öldürdüm. Kaç tanesini kestiğimi hatırlamıyorum bile." dedi.

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Olayını şokunu atlatamayan Gürcü blog yazarı generale yönelik 'Ciddi misin?' diye sorması üzerine generale , "Ne haber güzel kız, evet." diye cevap verdi.

Ermeni generalin, işlediği insanlığa karşı suçları açıkça itiraf etmesi büyük tepki çekti.

Yeni seçimden çıkan ülkeye Hocalı katliamını "soykırım olarak tanıyın" çağrısında bulundular

Ermenistan'da "Türkiye" hezeyanı

30 yıl aradan sonra Azerbaycan'da bir ilk

Ermeni güçleri 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin katliam yaptı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı işgal için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla Hocalı'ya üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde öldürerek, esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birini gerçekleştirdi.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Katliamda 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerinden birini kaybett