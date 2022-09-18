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Dünya

Ermeni gruplardan çirkin saldırı! Avrupa'nın göbeğinde yaşandı

Fransa'da Ermeni protestocular, Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı. 'Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım.' ifadesini kullanan Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, 'büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen' Fransa'ya tepki gösterdi.

AA18 Eylül 2022 Pazar 21:49 - Güncelleme:
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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.

Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.

"AMA ERMENİ BARBARLARI BİR KENARA BIRAKALIM"

"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım." ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.

Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.

Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.

Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.

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