İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0485
  • EURO
    38,1942
  • ALTIN
    2748.26
  • BIST100
    9783.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermeni güçleri Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtı
Dünya

Ermeni güçleri Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığı ifade edildi.

IHA28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Ermeni güçleri Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtı
ABONE OL

Ermenistan, ateşkes ihlallerine devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait birlikler, yerel saatle 06.45 sıralarında Develi ilinin Arazdeyen yerleşim yerindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek iline bağlı Heydarabad yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtı.

ERMENİSTAN ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

Bakanlık, olayda yaralanan askerin olmadığını ve Ermenistan'a misilleme ateşi açıldığını duyurdu. Açıklamada, Ermenistan'ın son saldırıyla birlikte Ağustos ayı içerisinde 5. kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.