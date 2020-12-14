İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2020 Pazartesi / 29 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8855
  • EURO
    9,5887
  • ALTIN
    462.841
  • BIST100
    1387.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Ermeni güçlerinin döşediği mayın patladı! Ölü ve yaralılar var

Ermenistan'ın döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı bildirildi.

AA14 Aralık 2020 Pazartesi 11:55 - Güncelleme: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:33
ABONE OL

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Ağdam ilinin Şahbulak köyünde sivil ve askerlerden oluşan bir grubun mayına bastığı belirtildi.

Mayının patlaması sonucu bir sivilin hayatını kaybettiği, bir asker ve bir sivilin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulundu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu beş Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.