Aralarında sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Bakü Askeri Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, bir süredir Azerbaycan'da gözaltında bulunan ve "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğneme", "kasıtlı olarak adam öldürme", "terörizm", "terörü finanse etme", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirmek" ve başka suçlardan yargılanan sanıkların kimlik tespitleri yapılıp kendilerine hakları anlatıldı.

Mahkemeden söz isteyen Harutyunyan, 2. Karabağ Savaşı'nda Gence'nin füzeyle vurulmasına ilişkin bir açıklamasının bulunduğunu, bundan dolayı üzüntü duyduğunu belirtti.

Harutyunyan, "Azerbaycan halkı, bu emrin benim tarafımdan verildiğini düşünüyor. Fakat bu kararı ben almadım. Doğrudur, benim bu olayla ilgili açıklamam vardı. Şimdi bu açıklamadan dolayı üzüntülerimi ifade ediyorum ve özür diliyorum. Benim öyle bir yetkim yoktu. O açıklamayı neden verdiğimi de soruşturmadaki ifademde anlattım." diye konuştu.

Duruşma, sanıkların kimlik tespitlerinin ardından 21 Ocak'a ertelendi.

RUBEN VARDANYAN DA HAKİM KARŞISINDA

Sözde Ermeni yönetimin eski yöneticilerinin duruşmasının ardından aynı salonda eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan da hakim karşısına çıkarıldı.

Kimlik tespitinin ardından Vardanyan'ın avukatı, müvekkilinin dosyasının diğer 15 sanığın dosyası ile birleştirilmesini ve iddianamenin incelenmesi için ek süre verilmesini istedi.

Mahkeme, dosyaların birleştirilmesi talebini kabul etmezken, Vardanyan ve avukatına 10 gün ek süre verilmesi yönünde karar aldı.

"Terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma" ve diğer suçlardan yargılanan Vardanyan'ın bir sonraki duruşmasının 27 Ocak'ta yapılmasına karar verildi.

Azerbaycan ordusunun 19 Eylül 2023'te başlattığı antiterör operasyonunun ardından, Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin bazı eski yöneticileri Azerbaycan güvenlik güçlerince gözaltına alınmıştı.