İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2020 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3558
  • EURO
    9,0155
  • ALTIN
    444.516
  • BIST100
    1449.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Türkiye'nin doğusu ''Büyük Ermenistan'' toprakları gibi gösterildi! Terter'de skandal harita
Dünya

Türkiye'nin doğusu ''Büyük Ermenistan'' toprakları gibi gösterildi! Terter'de skandal harita

Ermeni işgalinden kurtarılan Terter'deki bir karakolda bulunan skandal haritada; Türkiye'nin doğusu, Azerbaycan'nın güney toprakları, Suriye, Irak ve İran'ın kuzeyi Ermenistan toprakları gibi gösterildi.

İHA29 Aralık 2020 Salı 17:11 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 17:16
ABONE OL

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ'da yürüttüğü operasyon, 10 Kasım'da Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlandı. 

Zaferin ardından Ermenilerin, işgalden kurtarılan arazilere ilişkin yıllardır yaptıkları planlar da ortaya çıkmaya başladı. İşgalden kurtarılan Terter’in Sugovuşan köyünde Ermeni dilinde yazılmış kitabın içinde ilginç bir harita bulundu. 

Söz konusu haritada, Türkiye’nin doğudaki Iğdır, Kars, Van, Erzurum, Ağrı, Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Diyarbakır şehirleri “Büyük Ermenistan” toprakları gibi gösteriliyor. 

Türkiye’nin yanı sıra Dağlık Karabağ da dahil olmak üzere Azerbaycan'ın güney toprakları Gence, Tovuz, Kazak ve Lenkeran gibi büyük şehirlerin de Ermenistan topraklarına dahil edildiği skandal haritada; İran, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak toprakları da Ermenistan sınırları içinde yer alıyormuş gibi gösterilmiş.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.