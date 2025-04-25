İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2025 Cuma / 27 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4234
  • EURO
    43,6529
  • ALTIN
    4071.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermeni lobisi Trump'tan beklediği cevabı alamadı: Türklere boyun eğdiler
Dünya

Ermeni lobisi Trump'tan beklediği cevabı alamadı: Türklere boyun eğdiler

ABD'de faaliyet gösteren Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) 1915 olayları konusunda ABD Başkan Donald Trump'tan beklediği cevabı alamadı. Ermeni lobisi ANCA, sözde 'soykırım' ifadesini kullanmayan Başkan Donald Trump'ı 'Türk baskısına boyun eğmekle' suçladı.

AA25 Nisan 2025 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Ermeni lobisi Trump'tan beklediği cevabı alamadı: Türklere boyun eğdiler
ABONE OL

ABD'deki en büyük Ermeni lobisi Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA), 1915 olayları için Joe Biden döneminde kullanılan sözde "soykırım" ifadesini kullanmayan Başkan Donald Trump'ı "Türk tehdidine boyun eğmekle" suçladı.

ANCA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Trump'ın dün 1915 olaylarıyla ilgili açıklamaları eleştirildi.

Açıklamada, Trump'ın açıklamasında sözde "soykırım" ifadesine yer verilmemesi kınandı.

ANCA yöneticisi Aram Suren Hamparian, Trump'ı geri adım atmak ve Türkiye'nin baskısına boyun eğmekle suçladı.

Ermeni yönetici, ABD yönetiminin Türkiye ve Güney Kafkasya'ya yönelik politikalarını değiştirmesini de istedi.

TRUMP, 1915 OLAYLARI İÇİN ÖNCEKİ YÖNETİMDEN FARKLI BİR SÖYLEME YÖNELDİ

Trump, dün eski Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili söylemini değiştirerek, önceki döneminde olduğu gibi yeniden "Büyük Felaket" (Meds Yeghern) ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Başkanı Biden, 2021-2024 yılları arasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarında sözde "soykırım" ifadesini kullanmıştı.

Türk Dışişleri, Beyaz Saray'ınkinden hemen önce yaptığı yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulamıştı.

Bakanlık, açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." vurgusu yapmıştı.

ABD'den 24 Nisan açıklaması! Yaşananlar 'Büyük Felaket' olarak yorumlandı

Türkiye'den '1915' tepkisi

Washington'da 1915 Ermeni iddialarına karşı protesto

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.