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Dünya

Ermeni ordusunun eli ayağı dolaştı: Kendi tanklarını vurdular, birbirlerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Ermenistan askerleri bazı mevzilerde iletişim kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Ermenistan topçuları ise yanlışlıkla kendilerine ait 3 tankı vurdu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 17:03 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:21
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Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarma harekatında kararlılıkla ilerliyor.

Cephede direnemeyen Ermenistan ordusunda ise koordinasyon bozuldu.

TRT Haber'in haberine göre, Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Ermenistan askerleri bazı mevzilerde iletişim kopukluğu nedeniyle birbirlerine ateş açtı. Ermenistan topçuları ise yanlışlıkla kendilerine ait 3 tankı vurdu.

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait çok sayıda askeri unsuru imha etti

Bakanlık ayrıca, 27 Eylül'den bu yana, Ermenistan'a ait 250 tank ve zırhlı araç, 270 top ve füze sistemi, 60 hava savunma sistemi, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkası, 8 mühimmat deposu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracın yanı sıra bir S-300 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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