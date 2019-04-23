Ermenistan Ulusal Bilim Akademisi’nin Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Safrastyan’dan skandal sözler
Ermenistan Ulusal Bilim Akademisi’nin Doğu Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Ruben Safrastyan, sözde Ermeni soykırımının Türkiye tarafından kabul edilmemiş olmasının nedeninin Türkiye’deki korku atmosferi olduğunu savundu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Ermenistan basınından Panorama’da yer alan bilgilere göre, Safrastyan, sözde Ermeni soykırımı hakkındaki gerçeklerin Türkiye’de özgürce dile getirilemediğini öne sürdü.
Suriye ve Mısır’daki rejimlerin başında bulunan Esed ve Sisi’nin Türkiye düşmanlığı bağlamında konuyla ilgili olarak sarf ettikleri sözlere atıfta bulunan Safrastyan, sözde Ermeni soykırımının resmen tanınmasının “İslam alemine de taşınmaya başladığını” söyledi.
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