Ermeni soykırımını tanımayı reddetmişti... Belçika basını kabinedeki ismi konuşuyor

Türkiye'nin yeni kabinesi belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından merakla beklenen yeni kabine, cumartesi günü açıklandı. Başkan Erdoğan'ın cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıklaması tüm dünya tarafından yakından takip edildi.

BELÇİKA BASININDA GÜNDEME OTURDU

Sabah'ta yer alan habere göre;Kabinenin en çok merak edilen isimlerinden olan 28. dönem kabine üyesi Mahinur Özdemir Göktaş ise, Belçika gündemine damga vurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık'tan devralan Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika basınında geniş yer buldu. Belçika Parlamentosu'nda milletvekilliği yapmış olan Göktaş'ın yeni görevi Belçika gazeteleri tarafından manşetten duyuruldu.

Belçika basını, başkent Brüksel'de dünyaya gelen Göktaş'ın bakan olmasına yoğun ilgi gösterdi. 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu'na seçilen Göktaş, 2019 yılına kadar Brüksel Parlamentosu Sosyal Hizmetler Komisyonu Başkanvekilliği, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekilliği görevlerini sürdürmüştü.

SİYASİ HAYATININ AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadelede aktif rol üstlenen Göktaş, 2015'te 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını tanımadığı gerekçesiyle partisinden ihraç edilmişti.

Sözde Ermeni soykırımını tanımadığı için ihraç edilen Göktaş, görevini bağımsız milletvekili olarak sürdürmüştü.

Belçika basını Göktaş'ın yeni görevini manşetten duyurdu. Belçika haber ajansı Belga, "Eski Brüksel Milletvekili Mahinur Özdemir, Erdoğan hükümetinde bakan oldu" başlıklı haberinde Göktaş'ın geçmiş görevlerine geniş yer ayrıldı. Haberde Göktaş'ın sözde soykırımı reddetmesine de vurgu yapıldı.

"ERMENİ SOYKIRIMINI TANIMAYI REDDETTİ"

De Standaard gazetesi, "Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili" olarak bahsettiği Göktaş'ın yeni görevini manşetten duyurdu.

De Morgen gazetesi, Göktaş'ın yeni görevini kamuoyuyla paylaşırken sözde Ermeni soykırımının reddine dikkat çekti. Belçika gazetesi, "Mahinur Özdemir 2015 yılında Ermeni soykırımını tanımadığı için partiden ihraç edildi. Ne var ki bu onu siyaset sahnesinden koparmadı ve Parlamento'da bağımsız milletvekili olarak görev yapmaya devam etti" ifadelerini kullandı.

KADINLAR İÇİN ARALIKSIZ ÇALIŞTI

Le Soir gazetesinin analizinde Göktaş'ın siyasi hayatına ayrıntılarıyla yer verildi. 7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya gelen Göktaş'ın, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerinden olduğunun vurgulandığı analizde, Göktaş'ın Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olduğunun altı çizildi.

"Ermeni soykırımını tanımayı reddetti" detayına dikkat çekilen haberde Göktaş'ın siyasi kariyeri boyunca oldukça aktif olduğu ifade edildi. Kadın istihdamı, kadın girişimciliği, kadına karşı şiddet ve fırsat eşitliği konularında hem Brüksel Parlamentosu'nda hem de sivil toplum kuruluşlarında çalışmalar yaptığına yer verilen analizde Göktaş'ın kabinedeki tek kadın bakan olduğu belirtildi.