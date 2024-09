Ermeni terörünü canlandırma girişimi! ''Türk büyükelçi'' detayı

Aram Brunson, Chicago Üniversitesi eski öğrencisi bir Ermeni. Brunson'ın Ermeni terörünü canlandırmak istediği, patlayıcı yaptığı, Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu Brunson hakkında suç duyurusunda bulundu, Boston'da bir sulh hakimi de tutuklama emri çıkardı.

Ermeni Aram Brunson 2023'te Chicago Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyken yurt odasında patlama ve yangına sebep oldu.

Brunson, olay sonrası FBI'ın radarına girdi.

Telefon ve bilgisayarı incelenen Brunson'un Ermeni örgütlere destek amacıyla bomba yapımını araştırdığı ortaya çıktı. Videolarda patlayıcı yapımında uzman olduğu ve silahlı terör örgütü kurmak isteyen Ermenilere destek vermek istediğini söylediği belirtiliyor.

Ermeni Brunson'un Türkiye ve Azerbaycan'ın ABD ve dışındaki diplomatik misyonlarının konumunu da araştırdığı tespit edildi.

TRT Haber'in haberine göre, Brunson'ın Washington'daki Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçilerinin konutlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Ermeni terörünü yeniden canlandırmaya çalışan Brunson'un Taşnak terör örgütü ARF ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA üyesi olduğu ortaya çıktı.

ANCA'nın, X platformundaki paylaşımında, Brunson'un Ermeni lobisinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği de ortaya çıktı.

. @ANCA_ER Board Member Steve Mesrobian w/ ANC NY Chair Chantelle Nasri, ANC IL's Aram Brunson & ANCA Hovig Apo Saghdejian Gateway Fellow Michael Poosikian on Capitol Hill, speaking out on #Artsakh freedom, #Armenia sovereignty, & zeroing out U.S. military aid to #Azerbaijan. pic.twitter.com/ytBIrH0g1r