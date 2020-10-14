Ermenistan yanlısı gazeteci yanlışlıkla paylaştı! Adeta Karabağ'daki bozgunun belgesi

star.com.tr 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:27

İşgal ettiği Karabağ topraklarından sık sık sivillere saldıran Ermenistan, Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonlarla hezimete uğradı.



Cephe hattında ağır kayıplar verilirken, Erivan yönetimi gerçek kayıpları halka açıklamıyor.

Ancak, Ermenistan yanlılığı ile bilinen Rus gazeteci Alexander Kots, yanlışlıkla Ermenistan ordusunun Karabağ'da verdiği kayıplarla ilgili bir görüntü paylaştı.

Kots'un, Telegram kanalında paylaştığı fotoğrafta, sadece bir noktada onlarda kanlı sedyenin dizildiği görülüyor.

Sadece bir noktadaki sedyelerden anlaşıldığı üzere, Erivan gerçek kayıplarını gizlemeye çalışıyor.

Öte yandan Kots, fotoğrafları Telegram kanalına yükledikten hemen sonra sildi.

Azerbaycan Dışişleri Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10 Ekim'de Moskova'da yaptıkları üçlü görüşme sonucunda, cephe hattında insani ateşkes ilan edildi.

Ancak, Azerbaycan resmi kaynaklarının bildirdiğine göre, Ermenistan kararın hemen ardından ateşkesi ihlal etti. Bunun üzerine sivil hayatları tehdit edilen Ermenistan teçhizat ve askeri birlikleri vurulurken, insanı ateşkese sıkı sıkıya bağlı olunduğu bildirildi.

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