Bakü Askeri Mahkemesi'nde, aralarında sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Arayik Harutyunyan, Arkadi Gukaysan, Bako Saakyan ve sözde "parlamento başkanı" Davit İşhanyan'ın da bulunduğu 15 sanığın yargılandığı dava devam ediyor.

Bugün, "savaş planlama, başlatma ve yürütme", "soykırım", "halkı yok etme", "kölelik", "halkı zorla yerinden etme", "işkence", "savaş kurallarını çiğneme", "kasıtlı olarak adam öldürme", "terörizm", "terörü finanse etme", "yağma", "anayasal düzeni zor kullanarak değiştirmek" ve başka suçlardan yargılanan sanıkların duruşması yapıldı.

Duruşmada ifade veren Harutyunyan, "görev"e geldikten sonra birkaç kez cephe hattını ziyaret ettiğini ve orada yaptığı konuşmalardan şimdi üzüntü duyduğunu söyledi.

Harutyunyan, Karabağ'da yapılan tatbikatların dönemin Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan tarafından yönetildiğini belirterek, "Bana durumla ilgili hiçbir bilgi verilmiyordu. 'Ordu' üzerinde hiçbir yetkim yoktu. Bunu siz de biliyorsunuz. İddianamede de bu yazıyor. Bu durum Ermenistan basınında defalarca dile getirildi ve Karabağ'daki Ermenilerin güvenliğinden Ermenistan'ın sorumlu olduğu yazıldı. Yani güvenlikle ilgili konularda sorumluluk Ermenistan'a aittir." şeklinde konuştu.

2. Karabağ Savaşı başladığında sonucun nasıl olacağını önceden tahmin ettiğini söyleyen Harutyunyan, "Azerbaycan'ın iç kesimlerindeki askeri tesislerin füze ve toplarla vurulması yönünde karar alınmıştı. Onik Gasparyan'a kararın nedenini sordum. Başlıca hedeflerin Azerbaycan'ın havalimanları olduğunu ve bu hedeflerin yok edilmesi gerektiğini söyledi. Bu saldırıların 'Karabağ' tarafından yapıldığı izlenimini yaratmamız gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.

Harutyunyan, savaşı durdurmak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e mektup yazmak istediğini fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın buna müsaade etmediğini kaydederek, "Karabağ Savunma Ordusu'nun kumandanı Ermenistan Genelkurmay Başkanlığına bağlıydı. Kumandanı ne ben atadım ne de ben görevden aldım çünkü buna yetkim yoktu. 'Karabağ Ordusu' onlarca yıldır ayrı bir ordu olarak faaliyet göstermedi. Ermenistan'da 'Karabağ Ordusu'nun kumandanına soruşturma açıldı. Eğer bana bağlı olsaydı dava Ermenistan'da açılmazdı." bilgisini paylaştı.