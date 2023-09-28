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Dünya

Ermenilerden Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği önünde provokasyon

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Azerbaycan Büyükelçiliği yakınında toplanan Ermeni asıllı bir grup molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla Lübnan güvenlik güçlerine saldırıda bulundu.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 21:14 - Güncelleme:
Ermenilerden Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği önünde provokasyon
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Beyrut'ta, işgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı protesto eden Ermeni asıllı yaklaşık bin beş yüz kişilik grup, akşam saatlerinde Azerbaycan Büyükelçiliğine yürümek istedi.

Büyükelçiliğin bulunduğu sokağın başına barikat kuran güvenlik güçleri, Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi'ne mensup kalabalığın geçişine izin vermedi.

Azerbaycan ile Türkiye aleyhine sloganlar atan göstericiler, Karabağ ile ilgili pankartlar taşıdı. Kalabalıktan bazıları güvenlik güçlerinin kurduğu barikatı aşarak büyükelçilik binasına saldırmaya çalıştı.

Lübnan güçleri kalabalığın binaya ulaşmasına izin vermedi. Kalabalıktan onlarca kişi molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla polise saldırdı.

Polis saldırgan kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

Olay yerindeki AA muhabirinin aktardığına göre saldırılarına yaklaşık iki saat devam eden protestocular, güvenlik güçlerinden bazılarının yaralanmasına neden oldu. Saldırgan grup ile polis arasında sık sık arbede ve itiş kakış yaşandığı gözlendi.

Lübnan'daki Ermeni Taşnak Partisi olayları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

Saldırıyla ilgili Lübnan makamlarından henüz bir açıklama gelmedi. AA muhabirinin ulaştığı Lübnanlı üst düzey bir güvenlik kaynağı, konuyla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bir bilgi paylaşımında bulunulabileceğini söyledi.

BİR AY İÇERİSİNDEKİ İKİNCİ SALDIRI

Yüzleri maskelerle kapalı Ermeni asıllı yaklaşık 50 kişilik bir grup, 31 Ağustos'ta Azerbaycan'ın Beyrut'taki büyükelçilik binasına boya, taş ve patlayıcı şişlerle saldırmıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beyrut Büyükelçiliği binasına düzenlenen saldırıya tepki göstermişti.

AA'ya konuşan Lübnan güvenlik kaynakları saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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