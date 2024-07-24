Ermenistan 2024-2025 yılları için Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı oldu

Indian Aerospace Defence News'in X sayfasında yayınlanan ve Hindistan Savunma Bakanlığına dayandırılan habere göre, Ermenistan 2024-2025 yılları için 600 milyon dolarlık silah siparişi vererek Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı oldu.

Hindistan Savunma Bakanlığı verilerine göre Ermenistan'ın 2024-2025 mali yılında Hindistan yapımı silah alımlarının toplam hacmi 600 milyon dolara ulaştı.

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Ermenistan ile Hindistan savunma bakanlıkları arasında 2024-2025 İşbirliği Planı, Erivan'da yapılan toplantıda 15 Mayıs'ta imzalanmıştı.

Erivan yönetimi, Eylül 2022'den itibaren Hindistan'dan çok namlulu roketatarlar, tanksavar roketleri, mobil radar sistemleri, çekili topçu sistemi (ATAGS) siparişi vermiş, ilk parti 6 adet 155 milimetrelik çekili obüs Ağustos 2023'te teslim edilmişti.

Erivan, Hint firması Zen Anti-Drone System'den (ZADS) İHA'lara karşı kullanılacak savunma sistemleri ile Hintli Kalyani Strategic Systems tarafından geliştirilen taktik tekerlekli araca monteli 155 milimetre/39 MArG obüs sistemi siparişi de vermişti.