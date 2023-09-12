Ermenistan-ABD tatbikatına net cevap! Ankara mesajı

ABD ile dün başlattığı tatbikatla bölgede gerilimi artıran Ermenistan'a, Ankara ve Bakü'den anında karşılık geldi. Türk ve Azerbaycan genel kurmay başkanları Ankara'da bir araya gelirken, ziyaretle eşzamanlı olarak Azerbaycan Hava Kuvvetleri de bir tatbikata başladı. İran Dışişleri Bakanlığı da, Erivan'a desteğinden geri adım attı, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu belirten bir mesaj paylaştı.

Kirli provokasyonlarına devam eden ve hukuksuz tavrını sırtını ABD'ye dayayarak sürdürmeye çalışan Ermenistan'a, Azerbaycan'dan mesaj niteliğinde bir hamle geldi. Ermenistan, Bakü ile gerilimin tavan yaptığı bir dönemde ABD ile askeri tatbikat başlattı. Başkent Erivan yakınlarındaki Zar ve Armavir eğitim merkezi üssünde bugün yürütülen 9 günlük "Eagle Partner 2023" tatbikatına 85 ABD, 175 Ermenistan askeri katılıyor. ABD'li Albay Martin O'Donnell, 2 ülke askerlerinin barışı koruma operasyonları çerçevesinde taktiksel seviyede yeni ilişkiler kurarak birlikte çalışabilirliği artırmak için tatbikatların hayati bir fırsat olduğunu söyledi. Erivan yönetiminin Rusya ile bağlarını hiçe sayarak ABD ile başlattığı tatbikata karşı, Türk ve Azerbaycan genelkurmay başkanları Ankara'da bir araya geldi.

ASKERİ TÖRENLE KARŞILANDI

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev'i, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak askeri törenle karşıladı. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk General Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı. Gürak ve Veliyev, törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere katıldı. Kritik ziyaretin zamanlaması, "Erivan'a mesaj" olarak yorumlandı.

BAKÜ'DE UÇAKLAR HAVALANDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Azerbaycan da başlattığı geniş çaplı Hava Kuvvetleri tatbikatıyla gövde gösterisi yaptı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarının tatbikata başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, savaş uçaklarının, alçak ve orta irtifalarda manevralar, temsili düşman hedeflerinin koordinatlarının belirlenmesi ve havadan keşif yapılması gibi görevleri yerine getirdiği bildirildi. Açıklamada, pilotların muharebe becerilerini geliştirmeye ve profesyonelliklerini artırmaya yönelik tatbikatın devam edeceği kaydedildi.

Tatbikatın kaç gün süreceği ve hangi teçhizatın kullanılacağıyla ilgili bilgi paylaşılmadı.