Dünya

Ermenistan Ağrı Dağı'ndan vazgeçti: O sembol 1 Kasım'da kaldırılıyor

Ermenistan hükümeti, pasaportlarda yer alan Ağrı Dağı simgesini kaldırma kararı aldı. Yeni uygulama 1 Kasım 2025'ten itibaren ülkeye giriş ve çıkışlarda geçerli olacak.

15 Eylül 2025 Pazartesi 13:35
Ermenistan hükümeti, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalardan Ağrı Dağı simgesinin kaldırılması yönünde karar aldı.

Ermenistan basınında çıkan haberlere göre hükümet, ülkeye giriş ve çıkışlarda pasaportlara vurulan damgalarda bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre 1 Kasım 2025'ten itibaren Ağrı Dağı simgesi bulunan damgalar kullanılmayacak.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan yaptığı açıklamada, "Kararın gerekçesi çok basit. Damgalar, sınırları geçmenin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi." ifadesini kullandı.

