Ermenistan mahkemesinden sınır kararı! Anayasa'ya uygun bulundu

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Anayasa Mahkemesinde bugün görüşülen yönetmelik, Ermenistan Anayasası'na uygun bulundu.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, "30 Ağustos 2024'te imzalanan, 'Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesi ve Sınır Güvenliğine İlişkin Komisyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Devlet Sınırının Çizilmesine İlişkin Devlet Komisyonunun Ortak Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'te belirtilen yükümlülükler, Anayasa'ya uygundur." ifadelesi yer aldı.

SOÇİ'DE KARARLAŞTIRILDI

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede kararlaştırılmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım 2023'te Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlığında Gazah-İcevan bölgesinde düzenlenen toplantıda yönetmelik konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ermenistan Hükümeti, söz konusu yönetmeliği 5 Eylül'de onaylamış ve ardından Anayasa Mahkemesi'ne göndermişti.